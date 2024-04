Mon book rangement et gain de place. Tous les conseils d'une pro de l'aménagement !

Nous connaissons tous ce sentiment qui nous submerge à l'idée de s'attaquer à nos espaces encombrés. Prêt à transformer votre habitation en espace de rêve ? Dans ce livre, Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur et passionnée par l'optimisation de l'espace, vous partage ses solutions pour organiser votre habitat. Découvrez un mode de vie plus structuré et plus harmonieux à travers 10 pièces dans lesquelles Emmanuelle dévoile ses secrets de rangement ordonné et ses astuces gain de place. Que vous rêviez d'une cuisine organisée, d'un salon apaisant ou d'une chambre épurée, ce livre vous aide à comprendre vos besoins et à repenser votre chez vous. Grâce à ce livre richement illustré de plans, de dessins 3D et de photos d'intérieur, inspirez-vous et révélez le potentiel caché de votre intérieur pour créer un lieu de vie pratique qui vous ressemble !