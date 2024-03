Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « éducations à ». Édition revue et augmentée

Depuis le début des années quatre-vingt ont émergé de nombreuses formes d'éducations à... (Développement durable, santé, citoyenneté, solidarité internationale, médias et information, patrimoine...), sources de nouvelles problématiques et de questionnements pour le champ des sciences de l'éducation et de la formation, et d'interrogations pour les praticiens. Appelées également éducations transversales, elles prennent en charge les questions sociétales et s'inscrivent dans le contexte de la mondialisation. Cette situation conduit les chercheurs et les praticiens à questionner ces nouvelles prescriptions, à problématiser leur place dans les curricula et les disciplines scolaires, à apporter des étayages aux réflexions des enseignants et des formateurs, et à en reformuler de nouvelles. Cette édition actualise et complète la précédente.