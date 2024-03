Immortels Tome 3 : Les héros

Une nouvelle menace se révèle aux dieux et aux Hommes, plus puissante et plus dangereuse que les précédentes. Persuadés qu'ils ne pourront pas la vaincre sans leurs pouvoirs, Arès et Seth se mettent à la recherche des seuls immortels capables de les leur rendre. Ils rencontrent Rê et Ouranos disposés à leur restituer ce qu'ils ont perdu sous certaines conditions. Pendant ce temps, à Chicago, Athéna et Horus font de leur mieux pour préparer leurs familles au combat final qui semble inévitable. Mais l'inquiétude grandit au sein des dieux ? : et si Seth et Arès ne revenaient pas à temps ?? Et s'ils ne revenaient jamais ??