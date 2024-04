Pourquoi Augusta, une vieille dame amoureuse de son jardin, voudrait-elle sacrifier sa maison et son atelier de bougies artisanales pour un projet de résidence dernier cri, les Villas Victor-Hugo ? Quel secret se cache derrière les épreuves qu'elle impose au jeune promoteur venu la démarcher ? Le petit pavillon en meulière a traversé le siècle, et tous ceux qui franchissent sa grille en ressortent transformés : Sandrine, apprentie parfumeuse discrète mais un peu revêche, Chérif, agent immobilier et homme pressé, et David, un petit garçon courageux. Autour d'eux, Augusta tisse doucement la toile de ses souvenirs. Face à la brutalité du monde, ce sont les senteurs et la joie de vivre qui s'imposent, réconciliant chacun avec sa mémoire. Originaire d'Auvergne, vivant en région parisienne, Sioux Berger nous fait partager sa vision douce et nostalgique de la banlieue et des destins qui s'y croisent. Les Chandeliers est son troisième roman après Les Pentes et 1986 chez de Borée.