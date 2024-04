Esprit rebelle

UNE PRINCESSE... Mérida a beau adorer sa famille et son paisible royaume de DunBroch au coeur de l'Ecosse, elle a l'impression de stagner. Les jours se suivent et se ressemblent tandis qu'elle rêve d'aventure, de défis et de découvertes. DEUX DIEUX... La veille de Noël, elle surprend par hasard Feradach, un dieu de la destruction celte... Alors qu'il est prêt à anéantir DunBroch et ses habitants, Mérida passe un marché avec une ancienne déesse de la création : la jeune fille a un an pour convaincre sa famille de changer. Si elle échoue, son clan devra payer les conséquences du retour de Feradach. TROIS VOYAGES... Mérida se lance alors dans trois voyages épiques, sillonnant les routes d'Ecosse avec ses proches. Mais concentrée sur ceux qu'elle aime, la princesse ne risque-t-elle pas de perdre de vue la personne la moins encline au changement : elle-même ? QUATRE SAISONS...