Un souvenir meurtrier ; Prisonnière de la peur ; Un trop séduisant protecteur

Un souvenir meurtrier, Tyler Anne Snell Une tragédie les a séparés... un crime les réunit de nouveau ! Dix ans plus tôt, Lily a dû choisir entre sauver son ami Anthony et poursuivre l'homme qui enlevait Ida, la soeur de ce dernier. Aujourd'hui, de retour dans la ville qui a vu ce drame, elle n'est plus une enfant mais une détective chevronnée. Pourtant, quand un nouvel enlèvement lui rappelle celui d'Ida, l'enquête avec Anthony semble mener sur des chemins dangereusement familiers... Prisonnière de la peur, Barb Han Payton Reinert a fui Austin, au Texas, après avoir échappé de justesse à un crime atroce. Malheureusement, son agresseur a fui, et la police n'a aucune piste. Réfugiée à Cider Creek, avec un protecteur à quatre pattes, elle sursaute pourtant au moindre bruit... jusqu'à rencontrer Callum Hayes. Le cowboy est imposant, rassurant, déterminé à l'aider : comment résister aux élans de son coeur ? + 1 roman réédité : Un trop séduisant protecteur, de Beth Cornelison