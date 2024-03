Wazemmes, vibrant et épicé se veut ambitieux. Ce Beau-Livre au format 205x285mm se veut être un véritable objet d'art. 120 pages mettront à l'honneur Wazemmes et son marché avec de nombreux documents iconographiques venant d'habitants du quartier, mais également des documents d'époque. Les textes présenteront, sous un angle détaillé, l'histoire du quartier, de sa fondation à aujourd'hui. Après un tour d'horizon de son ambiance et de son activité économique et sociale, ils se concentreront sur son attraction phare : le marché. Seront évoquées son histoire, sa vitalité et sa place centrale dans l'écosystème du quartier. Son actualité et son organisation seront alors mises en lumière par des interviews des principaux acteurs : les commerçants et les clients. Ils témoigneront avec une sincérité touchante de l'ambiance, tant humaine que dynamique, qui se dégage du marché de Wazemmes. Notre ouvrage ouvrira également sur les enjeux de demain, les perspectives d'avenir du marché et les mesures qui lui permettraient de devenir écologiquement durable.