Réfléchir à l'image de soi crée d'emblée un questionnement sur la posture de ce groupe nominal, autrement dit le substantif, l'image, et son complément, la réciprocité du soi. Dès lors qu'on cite cette expression, elle met en branle sa propre signifiance, source multiple de questionnements. Est-ce l'être-soi, un double de moi que je propose aux autres, une identité, une construction éphémère ? Comment peut-on en saisir les définitions et les contours ? Comment l'aborder ? Cet ouvrage examine sous divers angles la situation de l'être au monde si tant est qu'on puisse en comprendre les fondements et les enjeux. Les réflexions sur cette quête identitaire, expression des différents états de soi traités à différents degrés et selon différents modes d'approche philosophique, sensible, littéraire expriment également les positions de l'auteur et son engagement, pour ce qui concerne la seconde partie de l'ouvrage : l'écriture d'un choc, celui du 7 octobre 2023 qui a ouvert de nouveau la scène de l'abomination, qui convoque les ombres, les hallucinations et les fantasmes. Le 7 octobre a réactivé L'Image véhémente qui obnubile. Un regard nomade qui a fréquenté d'autres regards, ceux d'une Histoire et de mille vies, l'expression de ces parts d'être-au-monde, de questionnements ontologiques sur l'immanence, sur la relativité de sa situation dans le monde et dans son rapport à l'autre à travers un regard observateur, celui, aussi, qui s'est affuté pendant de nombreuses années aux allures de la Pensée, épris de littérature et de réflexion philosophique.