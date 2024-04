Nouvelles pousses

Quinze atmosphères hétérogènes, mettant en scène des personnages et des situations aussi disparates que possible. On trouvera néanmoins des références à la deuxième guerre mondiale, comme un officier SS en fuite, un prisonnier de retour dans sa famille, ou un fusilier-marin à la fois marseillais et écossais. Voilà pour les férus d'Histoire. Ajoutez une femme-panthère de foire, un prêtre jetant son froc aux orties, un éboueur poète et fou de jazz, une habitante du bayou qui détecte lorsque la chaise électrique du pénitencier voisin est actionnée, ou une vieille dame qui trouve la solitude parfaitement acceptable, sinon désirable. Voilà pour les esprits ouverts. Les plus jeunes trouveront peut-être l'une ou l'autre péripétie à leur goût, comme Le Boogeyman, Le p'tit homme, ou L'incompris.