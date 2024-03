L'incontournable roman épistolaire du XVIIIe siècle : pleins feux sur les machinations diaboliques de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont. "Ah ! croyez-moi, Vicomte, quand une femme frappe dans le coeur d'une autre, elle manque rarement de trouver l'endroit sensible, et la blessure est incurable". La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont - Lettre 145 Mensonges, libertinage, manipulations, cruauté : rien n'arrête la Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont. Elle veut se venger, il veut la reconquérir en lui prouvant ses exploits. La guerre des sexes est déclarée. Le piège infernal dont Cécile de Volanges et la Présidente de Tourvel sont les premières victimes finira par se refermer sur eux. La subtilité de l'écriture et la construction magistrale de ces correspondances croisées en font une oeuvre unique dont le lecteur seul a toutes les clés. Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803) est un officier d'artillerie, auteur d'un unique roman épistolaire, Les Liaisons dangereuses. Publiée en 1782, et déjà immense succès à sa parution, cette oeuvre est un joyau de la littérature du XVIIIe siècle.