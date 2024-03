Redécouvrir Louisa Siefert (1845-1877). richesse d’une œuvre de femme à l’ère de la modernité

Ce recueil ouvre des perspectives nouvelles sur l'oeuvre et la personne de Louisa Siefert (1845-1877) à partir d'une approche intersectionnelle qui met en rapport les différents engagements littéraires, politiques et religieux, et les expériences singulières d'une écrivaine remarquable, célèbre en son temps, puis injustement tombée dans l'oubli. Les contributions qui y sont réunies reviennent non seulement sur la vie de la jeune femme - ses origines sociales, bourgeoises et provinciales, son éducation, sa foi protestante, son stoïcisme, son engagement républicain et les luttes qu'elle mène pour surmonter plusieurs handicaps physiques, mais elles révèlent aussi et surtout la richesse et la diversité de son oeuvre littéraire - poétique, théâtrale et romanesque.