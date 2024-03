Le crédit agricole d'îlle-et-Vilaine

1904-2024. Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine fête ses 120 ans. Un anniversaire qui traverse le siècle et qui a vu bon nombre de mutations et de bouleversements transformer la société. Ces cent-vingt années du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine sont intimement liées au territoire. La banque verte, mutualiste et coopérative, a toujours accompagné le financement des projets des agriculteurs. C'est inscrit dans son ADN. Mais plus largement encore, elle participe au développement des acteurs économiques, associatifs ou institutionnels ainsi que des habitants. Ses objectifs ? Défendre l'idée d'une banque universelle qui sache se rendre utile à tous afin de construire un avenir serein.