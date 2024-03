Aux confins du Texas et du Mexique, une chasse à l'homme sous haute tension menée par Cormac McCarthy ! A la frontière du Texas, Moss découvre un carnage : un homme à moitié mort, d'autres déjà froids, des armes, de l'héroïne et deux millions de dollars. La tentation est trop forte. Mais on ne vole pas impunément des narco-trafiquants. Une folle cavale s'engage et Moss devient l'objet d'une impitoyable chasse à l'homme. A ses trousses, un vieux shérif et un tueur psychopathe de la pire espèce... Il fallait le génie de Cormac McCarthy et son pessimisme teinté d'humour noir pour transformer ce scénario en un combat perdu d'avance contre les forces du Mal. "Un géant des lettres américaines". Le Monde Cormac McCarthy (1933-2023) est l'un des écrivains américains les plus importants de sa génération. Il est notamment l'auteur de La Route (prix Pulitzer 2007) et de No Country for Old Men, un chef d'oeuvre unanimement salué par la critique et adapté au cinéma par les frères Coen. Tous ses livres sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par François Hirsch