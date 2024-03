Les Médecines alternatives. Ce que dit la science

Ce que dit la science. Une séance chez un ostéopathe qui " fait des miracles " sur un dos douloureux, une petite cure de granules homéopathiques ou de vitamines pour prévenir le rhume hivernal, une visite chez une hypnothérapeute qui a aidé un ami à arrêter de fumer du jour au lendemain ou encore une session de jeûne d'une semaine pour se débarrasser de quelques kilos en trop : nous avons toutes et tous eu un jour recours à une MAC, une médecine alternative et complémentaire. Il en existe des centaines, qui vont de la naturopathie à la réflexologie, en passant par les régimes détox, la médecine traditionnelle chinoise ou les coupeurs de feu. Comment s'y retrouver dans cette jungle de pratiques hétéroclites ? Quelles sont celles dont les effets sont attestés, celles qui sont inoffensives ou celles qui peuvent se révéler dangereuses ? Ce livre répertorie 26 des principales médecines alternatives, parmi les plus populaires et les plus répandues. Il revient sur leurs origines, leurs pratiques, explique comment est évaluée leur efficacité dans des fiches claires et accessibles qui répondent pour la première fois à cette question essentielle : qu'est-ce qui marche ?