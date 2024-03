Gab - Un garçon manqué ?

A onze ans et demi, Gab n'a qu'une idée en tête : devenir footballeuse professionnelle et ce n'est pas nouveau. A mesure qu'elle grandit, des obstacles s'élèvent sur son chemin, de plus en plus nombreux. Elle les abat avec une belle énergie et poursuit la concrétisation de son rêve sans épargner ses efforts, jusqu'au jour où elle est trahie par la personne en qui elle a placé toute sa confiance... elle-même ! Son rêve s'écroule, l'avenir devient sombre. Que va-t-elle devenir ? Mots clés : Genre, puberté, société