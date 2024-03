Entretiens avec des journalistes. Tome 4

Depuis le jour où Alberto Cavallari a interviewé pour la BBC et la Corriere della Sera le Pape Paul VI, les journalistes aspirent à un contact direct avec le pape pour "sentir" ses opinions, ses orientations. Avec la multiplication des voyages pontificaux se sont développées des entrevues de groupe facilitées par le fait que bon nombre de journalistes "accrédités" font le voyage sur le même vol que le Pape. Ce volume rassemble dans l'ordre chronologique les entretiens du pape François avec les journalistes qui l'ont accompagné durant ses voyages. Il faite suite au premier tome : Parlons ! Ces textes, comme le reconnaît le pape François lui-même, sont extrêmement importants : ils manifestent avec clarté, simplicité et sans détour ses pensées profondes. A de nombreuses reprises ses propos ont suscité étonnements et commentaires. Nous sommes là dans une des caractéristiques du pontificat d'un pasteur qui entend être au plus près des problèmes, des questions, des blessures. Tout en manifestant la richesse de son message, ces entretiens révèlent également la personnalité de François : son attention aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées ; sa priorité à témoigner de la miséricorde et de la tendresse de Dieu ; sa passion pour les gens, la rencontre et le dialogue ; son désir à rencontrer Dieu dans la vie quotidienne.