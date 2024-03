Le journal d'une peste Tome 9 : Avis de tempête !

Fannette a un gros problème. Ce problème, c'est Maxine, la nouvelle recrue super belle et super sympa des Deep Dusty, le groupe de rock de Théo... Mais pas question de laisser cette fille lui faire de l'ombre ! Fannette, elle aussi, doit chanter au concert des Deep Dusty, et le petit numéro qu'elle prépare s'annonce... inoubliable ! Et 100 % peste, évidemment.