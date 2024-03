Exercer son devoir de vigilance dans la supply chain

Découvrez comment la gestion des risques sociaux, environnementaux et des droits humains dans la supply chain permet de pérenniser les opérations de l'entreprise et de créer de la valeur ! Le contexte réglementaire (lois sur le devoir de vigilance, Sapin 2, l'économie circulaire et Pacte, CSRD et CSDD) et le contexte géopolitique incitent les entreprises à être plus vigilantes vis-à-vis de leur chaîne d'approvisionnement. La crise sanitaire que nous avons traversée a remis en lumière l'importance de la maîtrise des risques et de la dépendance de notre industrie vis-à-vis de certains pays. Elle a également permis de remettre les directions Achats et les relations responsables avec leurs fournisseurs au coeur des réflexions des organisations. Ce livre en 100 questions/réponses est le meilleur moyen de découvrir rapidement le devoir de vigilance dans la supply chain et d'apporter des réponses simples et précises aux interrogations que peuvent se poser les personnes en charge des Achats et les décideurs des organisations privées et publiques soumises à la loi ou désireuses d'améliorer leurs pratiques. L'objectif des auteurs est d'accompagner ces entreprises de façon pragmatique à travers : - une explication des points clés du devoir de vigilance, - une traduction en actions opérationnelles, illustrées par de nombreux retours d'expériences, - des réponses pour maîtriser les risques et créer de la valeur, et permettre à toutes les organisations d'assurer des chaînes d'approvisionnement responsables et durables !