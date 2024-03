Le premier ouvrage consacré aux images de mode du photographe britannique Martin Parr Fashion Faux Parr présente trois décennies de photographies de mode par Martin Parr pour la première fois dans un seul volume. Plus de 250 images couleur, la plupart inédites, dévoilent ses collaborations avec de grands magazines de mode et de prestigieuses maisons de couture comme Vogue et Jacquemus, ainsi que des photos prises sur le vif dans les coulisses de grands défilés et des portraits d'icônes de la mode. Deux textes rédigés par des personnalités influentes de l'industrie de la mode décryptent le regard unique de Martin Parr sur le monde de la mode et le replacent dans un contexte plus large.