Devenez stratège de votre vie. Les leçons cachées du jeu d'échecs

Roi des jeux, jeu des rois, les échecs occupent une place à part au royaume des jeux. Souvent assimilé à la pensée stratégique par excellence, le jeu d'échecs est à la fois une science, un sport et un art, voire un art de vivre pour les plus passionnés ! 1 000 ans d'histoire ont permis d'accumuler savoir-faire, savoir-être, techniques et astuces. Transposés au monde actuel et à la vie quotidienne - sans qu'il soit besoin de savoir jouer et encore moins d'être expert - que peuvent apporter aujourd'hui les échecs ? Dans la vie professionnelle comme dans la sphère privée, le jeu d'échecs recèle des trésors. Comme le pion qui traverse l'échiquier pour atteindre la case de promotion, devenez qui vous voulez être. Comme autant de cases sur l'échiquier, découvrez 64 conseils ou préceptes à appliquer au quotidien. En bonus, retrouvez autant de citations, de Caliméro à Yoda en passant par Schopenhauer ou Churchill. "La vie est une partie d'échecs" a dit Miguel de Cervantès. Alors à vous de jouer, laissez le jeu d'échecs changer votre vie !