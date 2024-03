Les enquêtes de Roderick Alleyn Tome 10 : Descente fatale

" Avec Ngaio Marsh, on se retrouve du côté de Sayers. On batifole, on gambade, le détective est ici un inspecteur du Yard, mais d'excellente famille, et remarquable poète. Son acolyte est nettement plus populaire, et il forme avec lui un duo parfois burlesque, où l'essentiel est le bonheur de l'échange. Chez Marsh, néo-zélandaise de naissance mais incomparablement british d'esprit, et qui se consacra très longtemps au théâtre, triomphe le pur bonheur de la subversion qui s'avance masquée. Comme chez ses consœurs, l'assassiné n'a guère d'importance, la mort n'est qu'un jeu, la résolution de l'énigme un amusement intellectuel. "