Les secrets du compost

On estime que 35% des déchets ménagers peuvent être compostés. Le compost est la matière organique créée par le processus de compostage des déchets organiques. Il s'agit d'un produit de grande valeur agricole et horticole. Le compostage semble être un processus simple. Cependant, il est important de ne pas ignorer les principes et les paramètres de base du processus, sous peine d'obtenir des résultats désagréables... et ce, même avec des systèmes compostage, élaborés et coûteux. Ce petit guide pratique, illustré, vous donne très simplement toutes les clés : - pour mettre en place un système de compostage adapté à vos besoins, - et réussir par la suite votre production de compost. - S'y ajoutent des conseils indispensables à sa bonne utilisation. Chapitre 1. Science du sol Chapitre 2. Compostage Chapitre 3. Composteurs Chapitre 4. Techniques de compostage Chapitre 5. Compost de vers de terre Chapitre 6. Conseils sur l'utilisation du compost