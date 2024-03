Histoire de la civilisation indienne. Tome 2, L'Hindouisme

Prenant ses racines dans la religion védique au deuxième millénaire avant notre ère, l'hindouisme est plus vivant que jamais alors que tant de civilisations ont disparu et que la vieille Europe chrétienne est en proie au doute. Cette vitalité résulte du conservatisme de l'Inde, qui sacralise le patrimoine des siècles et fait un devoir à chacun de préserver l'héritage des anciens. La force de l'hindouisme est également d'être plus qu'une religion : c'est une organisation sociale, dont la caste est le pilier, c'est un art de vivre qui imprègne tous les moments de l'existence. Cette religion dépourvue d'Eglises, de pontifes et de dogmes, puise également sa vigueur dans sa diversité et dans son ouverture aux apports étrangers dont elle s'enrichit après les avoir " sanskritisés ". L'hindouisme se présente à l'oeil extérieur comme un polythéisme exubérant avec ses millions de divinités, ses rites déconcertants, sa mythologie foisonnante et souvent extravagante, ses multiples fêtes colorées et joyeuses et ses pèlerinages grandioses qui attirent des millions de fidèles enthousiastes. C'est avant tout une orthopraxie, une religion du rite bien exécuté et de la parole juste dont la répétition quotidienne assure le maintien de l'ordre social et cosmique et assure de renaître dans une caste supérieure. L'hindouisme est philosophique, métaphysique, théologique, mais il est aussi une mythologie foisonnante, une piété enthousiaste, une fête permanente et un fatras de superstitions. Reposant sur des concepts d'une haute élévation, l'hindouisme est une religion populaire, ce que cet ouvrage met en lumière à travers des textes, des anecdotes et de nombreuses illustrations.