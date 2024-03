Les dimensions invisibles de la conscience

La conscience survit-elle à la mort ? Des phénomènes, longtemps considérés comme paranormaux, remettent en question notre compréhension de la conscience. Des chercheurs de plus en plus nombreux suggèrent qu'elle existerait indépendamment du corps physique. Cette conscience plus vaste survivrait donc à la mort et pourrait aussi être expérimentée, par exemple, dans des états méditatifs ou lors de la prise de psychédéliques. Des psychothérapeutes témoignent, quant à eux, du fait que se connecter aux dimensions invisibles de la Conscience peut avoir des effets thérapeutiques sur les personnes en souffrance, et notamment sur les endeuillés, et permet de comprendre le sens de notre incarnation actuelle. Ce monde physique ne serait qu'une manifestation d'un niveau de réalité sous-jacent. Et si les croyances religieuses et ésotériques disaient vrai ? Et s'il existait effectivement une source unique de conscience à laquelle nous serions tous reliés ? La science et la spiritualité se rejoindraient-elles dans une vision liant toute forme de vie à l'ensemble de l'univers ? Préface de Stéphane Allix Avec des articles de : Jean Staune, Jocelin Morisson, Cyrille Champagne, Miriam Gablier, Patrice van Eersel, Laurent Huguelit, Evelyn Elsaesser, Renaud Evrard et Maryne Mutis, Pascale Seys, Richard Moss, Antoine Bioy, Stephan Schillinger, Lee Pascoe, Catherine Roumanoff, Françoise Bourzat, Evelyne Josse. Ainsi qu'une postface de Romuald Leterrier.