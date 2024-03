Qi Gong pour les enfants

Initiez votre enfant à la pratique du Qi Gong ! Le Qi Gong est un art énergétique chinois qui se prête volontiers au monde de l'enfance. Il apporte aux plus jeunes davantage d'équilibre, de mieux-être et un rythme de vie plus serein. Dans ce guide illustré, Patrick Moiriat propose de nombreuses activités destinées aux enfants, mais également des exercices pour les adultes afin qu'ils puissent en maîtriser les bases et accompagner l'enfant dans sa pratique. Vous découvrirez dans cet ouvrage : - 48 exercices de Qi Gong adaptés aux enfants : méditations, visualisations, étirements, respirations, automassages... - Des fiches détaillées avec des textes courts et faciles à comprendre. - Pour chaque exercice, les bénéfices psychologiques et physiques qui en résultent. - 31 activités adressées aux adultes pour qu'ils puissent aider l'enfant dans son apprentissage. En pratiquant régulièrement le Qi Gong, l'enfant - comme l'adulte - pourra être à l'écoute de lui-même, avoir davantage confiance en lui et traverser les étapes de sa vie avec sérénité et assurance.