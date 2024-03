Dialogue N° 243 : Le temps dans la famille et le couple

La famille s'inscrit dans le temps et la généalogie. Elle en donne une vision qui se veut exhaustive. Elle n'est pas non plus séparée de l'espace car elle est présente sur toute la surface du monde et protéiforme au fil du temps. Dans notre seul espace occidental, depuis ces cinquante dernières années, les bouleversements sont innombrables. Familles et couples ont vu changer leurs formes, leurs rôles, leurs responsabilités et leurs contraintes. Ce mouvement continue. Face à cette mutation socio-psycho-anthropologique, on ne parle plus de la famille ou du couple, mais des familles et des couples. Cependant, des invariants demeurent, le temps en est un de taille. Dans chaque groupe familial, dans chaque couple, l'écoulement du temps installe des scansions incontournables mais aussi des moments charnières plus disparates, pas moins essentiels. Nous traiterons ici de la vie et de la mort bien sûr, mais aussi des vécus différents et des imprévus qui viennent bouleverser le temps familial ou celui du couple, tel le confinement dû à la pandémie. Ce numéro s'intéresse au temps chronologique (à l'anamnèse d'un sujet, la constitution d'un couple, l'arrivée d'un enfant) ; au temps perçu subjectivement et différemment (la différence de rythme entre parents et enfants ou adolescents) ; au temps interne de l'espace familial (sur l'évolution d'une relation de couple ou les modifications de la famille nucléaire) ; au temps dans les transmissions intergénérationnelles, qu'elles soient heureuses, délétères ou traumatiques.