Les cartes à broder de Gina et Cie. 12 modèles, 24 cartes prêtes à broder

L'ouvrage est composé de 2 éléments distincts. A gauche, un livre qui détaille toutes les techniques et points de broderie, avec des dessins étape par étape. Le livre explique ensuite comment broder les 12 cartes de Gina et Cie ; les photos des modèles sont accompagnées de légendes pour savoir quel point employer et quelles couleurs utiliser afin de reproduire le modèle choisi. A droite, un bloc de 24 cartes détachables : le dessin du modèle à broder y est imprimé. Chaque modèle est proposé en double exemplaire pour le plaisir de varier les couleurs mais aussi pour s'autoriser les erreurs.