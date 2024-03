Encyclopédie du dessin manga Personnages féminins. 900 modèles pour s'exercer

Dessiner des personnages féminins demande une attention particulière. Qu'il s'agisse d'un dessin d'après modèle ou d'imagination, c'est son degré de réalisme et son caractère qui feront toute la différence. Cette encyclopédie visuelle explique d'abord comment dessiner chaque partie du corps, de la tête aux pieds, en s'appuyant sur des centaines d'exemples commentés. Plus de cent poses réalistes et détaillées sont ensuite proposées, avec de nombreuses décompositions étape par étape, qui permettent de dessiner des personnages complets, de l'esquisse à la finalisation. Ainsi, chacune des attitudes et des expressions choisies reflète avec justesse l'état du personnage tout en exprimant sa personnalité : exaltation, concentration, impatience, abattement, caractère déterminé, mutin, sérieux... toutes les combinaisons sont possibles ! Enfin, l'ouvrage explique comment dessiner des éléments iconiques du dessin manga selon divers styles, ainsi que les manières d'habiller, de maquiller et d'accessoiriser les personnages féminins.