La "bible" de la cuisine espagnole traditionnelle et authentique, avec 1 080 recettes accessibles à nouveau disponible Les cuisiniers espagnols se réfèrent à cet ouvrage classique sur la cuisine traditionnelle depuis sa parution il y a plus de 40 ans. Fidèle à son titre original - 1080 recetas de cocina -, il contient 1 080 recettes espagnoles authentiques, de la tortilla au bacalao. Des idées de menus, des conseils de cuisine et un glossaire s'ajoutent à ces recettes simples, et sont accompagnés de photographies spécialement réalisées pour ce livre et de plus de 500 illustrations du célèbre graphiste et illustrateur espagnol Javier Mariscal. Espagne : Le Livre de cuisine est accessible à tous les cuisiniers et leur permettra de préparer tous les plats espagnols qu'ils puissent imaginer.