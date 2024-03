Vivantes !

Sur une place déserte, dans la cité du Belvédère, la canicule rend le bitume collant. Nil, 10 ans, s'en fiche. Solitaire, elle peaufine la chorégraphie qu'elle a l'intention de présenter lors de la fête du quartier. A ses côtés, son ami Griotte, 9 ans, rêve et observe les nuages trop rares dans le ciel désespérément bleu. Lui espère le retour des hirondelles, depuis trop longtemps absentes. Sur cette place, il y aussi une serre, en verre fumé, que l'on dit abriter le dernier arbre du quartier... Soudain, par un énième jour caniculaire, Ursula, 10 ans, surgit et pénètre dans la serre, pourtant fermée à clef : Est-ce une menace pour le dernier arbre ? Qui est-elle vraiment ? Par son langage décalé et poétique, son mystère, son audace tranquille, Ursula laisse entrevoir l'existence d'un monde de beauté et de vie : oiseaux, plantes, insectes, animaux, la terre elle-même, avec les sons, les odeurs... dans lequel s'engouffrent les deux enfants. Le trio fait alors cause commune et s'allie au lierre pour déjouer la fourberie mercantile de Vitalenergies, une entreprise qui règne sur la cité et veut imposer sa loi. Révolutionnant leur vision du monde, Nil et Griotte renoueront avec le vivant et prêteront attention aux voix qui le composent. Ils entameront ainsi une quête intime et sensorielle, pleine de joie et de surprises.