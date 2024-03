L'ardoise et les ardoisiers de France. Un patrimoine millénaire menacé

Si l'ardoise est utilisée depuis le Paléolithique, c'est au XIIe siècle, avec l'expansion monastique, que son exploitation dans des carrières, alors à ciel ouvert, prend son essor. Au XVIe siècle, l'ardoise couvre les châteaux de la Loire avant d'être de plus en plus employée pour le toit des maisons : la fabuleuse épopée de "l'or bleu" est lancée. La demande toujours croissante contraint de l'extraire sous terre en recourant à de nouvelles techniques trop souvent meurtrières. L'ardoise concourt à la prospérité économique de bassins producteurs où se côtoient les exploitations familiales et artisanales qui se retrouveront au XIXe siècle confrontées aux puissantes sociétés capitalistes, tout particulièrement en Anjou. L'apogée de la production nationale est atteint en 1905 et ce n'est qu'en 1946 que le statut de mineur sera enfin accordé aux ardoisiers. Ce statut reconnait leur dignité allant de pair avec des avantages sociaux et de meilleurs salaires. Mais dès les années 1960, la concurrence espagnole fait vaciller le monde ardoisier qui voit ses mines et ses carrières fermer les unes après les autres. Par un étrange paradoxe, la France qui fut le premier producteur d'ardoises n'en produit pratiquement plus aujourd'hui alors qu'elle en reste le premier utilisateur mondial. Cet ouvrage raconte la géologie, l'histoire de l'exploitation, l'économie de l'ardoise et la sociologie de ceux qui la travaillaient et en vivaient. Il a aussi pour ambition de valoriser et d'activer la protection d'un remarquable patrimoine marquant notamment et fortement nos paysages urbains et ruraux, certes encore bien présent, mais de plus en plus menacé.