Comment finir Minecraft en 30 minutes. Le guide de jeu

Le premier guide sur le speedrun Minecraft ! Savais-tu qu'il est possible de finir Minecraft en moins d'une demi-heure ? Incroyable, pas vrai ? Découvre dans ce guide complet et illustré tout ce qu'il faut savoir pour venir à bout de ton jeu préféré en un temps record ! Objectif : battre l'Enderdragon le plus vite possible. Pas-à-pas, astuces, techniques secrètes : ce guide rassemble toutes les étapes indispensables pour devenir le meilleur speedrunner. Alors, prêt à te lancer dans l'aventure ? Un guide non officiel. A découvrir aussi : " Devenir le boss de Minecraft ", " Le grand livre des trucs et astuces ", " Minecraft - L'encyclopédie ", " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Construction " " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Survie ", " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Biomes ", " Le grand livre des trucs et astuces - Spécial Redstone ", " Minecraft Legends - Le guide de jeu "