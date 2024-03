Adolescents en thérapie institutionnelle

Depuis plus de 20 ans, l'équipe éducative du Tamaris à Bruxelles, une institution d'hébergement pour adolescents adressés par le tribunal ou les services de protection de l'enfance, déploie une clinique éducative s'inspirant du courant de la psychothérapie institutionnelle basée sur la vie quotidienne. L'auteur qui la dirige en présente les principaux outils qui permettent de penser la pratique au quotidien avec des adolescents aux attachements désorganisés et d'intervenir sans répondre à leurs passages à l'acte par des passages à l'acte institutionnels. L'échange transdisciplinaire permanent au sein du service, le travail d'équipe, la co-intervention, le travail avec les familles, l'accompagnement individuel et les collaborations transversales avec des partenaires extérieurs constituent les principaux piliers de la méthodologie institutionnelle.