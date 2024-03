Réussir la dissertation française aux examens et concours administratifs

Ce livre apporte des solutions globales et complètes pour apprendre comment analyser un sujet de dissertation afin de cerner facilement sa compréhension et dégager la problématique qu'il renferme. Conçu pour être appliqué à tout type d'exercice du genre, cet ouvrage est dédié à tous les candidats aux examens officiels et autres postulants aux concours administratifs. Il offre une méthodologie unique et pratique. Son ambition est d'être un manuel de référence pour tous ceux qui recherchent la performance dans le traitement d'un sujet de dissertation française. Au-delà des candidats aux examens et postulants aux concours, ce livre est aussi destiné aux enseignants qui y trouveront matière à s'inspirer pour la préparation et la transmission de leurs savoirs aux apprenants.