L'ouvrage Dans l'enfer des prisons retrace le parcours d'une aumônière protestante en milieu carcéral. Traité comme un journal de bord, il aborde, outre le récit détaillé de la vie quotidienne en prison, de nombreux thèmes sociaux, ainsi que des pistes de réflexion pour un monde plus juste. Ce texte est porteur d'un message d'espoir pour les détenus et leurs familles. Le grand public se fait souvent de la prison une idée manichéenne, l'auteur a voulu démontrer que tous les détenus ne sont pas dangereux, et que le personnel pénitentiaire n'appartient pas à la classe des tortionnaires. Un ouvrage vivant et passionnant, qui fait la part belle à l'humanisme.