André du Bouchet a recueilli sous le titre L'incohérence des textes ayant fait l'objet de publications en revue, catalogue d'exposition et livre d'artiste. Les plus anciens datent de 1954 et ont été tellement retravaillés qu'ils sont presque méconnaissables. Le volume a été édité pour la première fois par Paul Otchakovsky-Laurens, chez Hachette, en 1979. En 1984, l'ouvrage est entré au catalogue de Fata Morgana. Epuisé depuis de nombreuses années, il fait l'objet, pour le 100 ? anniversaire de la naissance du poète, d'une réédition respectant la mise en page d'origine, avec ses espacements typographiques, la multiplication des signes de ponctuation et les annotations dans les marges.