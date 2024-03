Avec ou sans Jess

Jessica a disparu sous la glace de l'étang sur lequel elle patinait avec Loïc. Et Mathéo, l'autre ami patineur, est persuadé qu'il aurait pu arriver à temps pour la sauver s'il n'avait pas autant tergiversé. Dès lors, il se considère comme une " poule mouillée " et ce sentiment de culpabilité s'ajoute à la tristesse d'avoir perdu son amie. Chaque jour, Mathéo (13ans) accompagné de son petit frère Tom (6 ans), rend visite à Jess au cimetière, ce qui ne plaira pas à tout le monde et effraie un peu Tom au début. Ils y feront des rencontres heureuses et des découvertes étranges (des chatons abandonnés), chercheront le responsable et découvriront un trafic d'animaux. Peu à peu, Mathéo fait son deuil, reprend confiance en lui et apprend, grâce à Loïc, que Jess tenait fort à lui. Si le sujet peut paraitre grave - la confrontation avec la mort - le roman n'en est pas moins parsemé d'humour, de suspense et d'amour fraternel. Le personnage de Tom est lumineux. Le cousin ado qui frime, le gardien du cimetière et son frère en chaise roulante, mais aussi Loïc, tous vont poser un problème à Mathéo, mais aussi lui permettre d'avancer. Mots-clés : amitié, fratrie, deuil, aventure, rencontres, confiance en soi. NOTE SUR LA FRANCOPHONIE : pour rendre la lecture de ce livre plus fluide dans l'ensemble du monde francophone, ce livre écrit par une auteure belge, fait l'objet, à chaque fois que c'est nécessaire, de notes de bas de page pour indiquer les équivalences entre appellations des niveaux classe entre France, Belgique, Luxembourg, Québec et Suisse