C'est décidé, je change ma vie ! 52 clés pour s'affirmer et trouver sa place

Vous vous sentez perdu dans le jeu de représentions sociales ? Vous avez l'impression d'être enfermé dans un rôle, écrasé par le regard des autres ? Votre cerveau est en surchauffe et vos pensées s'entrechoquent ? Voici le premier guide qui s'appuie sur les dernières études scientifiques en matière de neuroatypie, mais qui s'adresse à tous ! Elodie Crépel et Fabrice Micheau, deux références dans le domaine de l'atypie, partagent dans cet ouvrage les solutions les plus efficaces pour eux. Découvrez : 52 clés très accessibles pour avancer en autonomie sur une année, avec les 4 saisons de la vie ; Pour chaque clé, une mise en situation du problème pour plus de clarté, une explication des biais psychologiques rencontrés et un focus sur les solutions à mettre en place ; Des zooms éclairants sur des notions psychologiques essentielles ; En bonus, les 5 clés d'urgence pour les moments où rien ne va plus. Avec une préface de Catherine Testa, fondatrice du site loptimisme. com.