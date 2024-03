Sport, moyen de locomotion, symbole de culture populaire : le skate est tout cela mais bien plus encore. Des piscines vides de Los Angeles dans les 60's aux skateparks des Jeux olympiques, sa pratique accessible au plus grand nombre - une simple planche à roulettes - s'est répandue à travers le monde. Cinéma, musique, streetwear, jeu vidéo, presse spécialisée, photographie... peu de secteurs et de territoires échappent à sa popularité. Les skateurs, leurs terrains de jeux, leurs équipements, ont conduit à l'avènement d'une culture de rue à part entière qui, en dépit d'une grande présence visuelle, demeure encore trop méconnue. Car la prouesse des ¿gures, la spontanéité des regroupements, l'esprit de compétition, révèlent également la recherche constante de la beauté du geste parfaitement maîtrisé - au prix souvent d'un dur apprentissage - et le souci de la transmission. Cet ouvrage vient rendre compte de ce phénomène et montre également comment des artistes renommés ont investi le domaine en créant des planches qui lui sont spécialement dédiées. Depuis 25 ans, Sylvie Barco photographie l'empreinte des cultures urbaines. Philippe Danjean et Stéphane Madoeuf, tous deux collectionneurs, ont conçu et organisé l'exposition Art of Skate (Paris, Fluctuart, 2022).