Black Widow L'intégrale : 1971-1972

Black Widow découvre que son mari est peut-être toujours vivant ! Pour pouvoir le voir, elle doit obéir aux Russes, qui lui demandent de trahir l'Amérique en volant un précieux secret ! Natasha Romanoff va également devoir faire équipe avec le Punisher dans une course contre la montre. Tout ça... et bien davantage ! Voici un volume très particulier de BLACK WIDOW : L'INTEGRALE, puisqu'il recueille toute une série d'histoires indépendantes recouvrant plus de deux décennies. En particulier, deux longs Graphic Novels sont recueillis ici, ils n'avaient jamais été publiés en France jusqu'à aujourd'hui !