Autre-Monde Tome 2 : Malronce

Dans un monde où la nature a repris le pouvoir et où les adultes sont redevenus sauvages, trois adolescents, Matt, Tobias et Ambre, forment l'Alliance des Trois et tentent de survivre au sein d'une communauté de jeunes ayant développé des dons surnaturels. Dans cet Autre-Monde, recouvert par un océan de forêts, peuplé de créatures fabuleuses, traversé de courants et d'énergies étranges, ils devront déjouer les pièges d'une mystérieuse reine, résolue à leur perte : Malronce.