Contredons. Hommage à Marcel Hénaff

Dans cet hommage interdisciplinaire rendu à l'oeuvre de Marcel Hénaff (1942-2018), philosophe et anthropologue, des auteurs de sensibilités et d'horizons différents mettent ici en relief l'importance de sa pensée tant dans le domaine des sciences humaines qu'en philosophie. Ils réfléchissent sur les perspectives d'avenir qu'elle ouvre tout en soumettant ses présupposés à l'examen. Ce sont autant de contredons qui engagent à approfondir la question des rapports étroits entre don et symbolisme, de leur rôle dans la constitution du lien social, à distance de l'échange marchand. L'ouvrage invite ainsi à mesurer tout l'intérêt de cette orientation novatrice et à en transmettre l'héritage. Avec les contributions de : Sylviane Agacinski, Isabelle Alfandary, Marco Fioravanti, Antoine Garapon, Denis Kambouchner, Elise Lamy-Rested, Jean Lassègue, Alain Loute, Hélène Merlin-Kajman, Olivier Mongin, Bruno Paradis, Jean-Michel Rey, André Sauge, Gérald Sfez, Arnaud Villani.