Vous avez dit biz'arbres ?

Chaque balade le long d'avenues arborées, dans les squares ou en forêt, est l'occasion d'ouvrir les yeux et de contempler les acrobaties de la nature. Les arbres en particulier sont champions dans ce domaine, arborant fréquemment cicatrices, mutations ou déformations spectaculaires. Qu'ils poussent à l'horizontale, qu'ils se tortillent au sol ou qu'ils se tiennent discrètement la main, ils étonnent par leurs formes curieuses et même torturées. Avaleurs de panneaux, greffés à leurs voisins ou se photocopiant à volonté, ils surprennent par leurs pouvoirs inattendus et leur penchant pour l'insolite. Catherine Lenne raconte l'histoire de ces arbres étranges, ces "biz'arbres" fendus en deux, multicolores, spiralés, vissés, hérissés de grosseurs, etc..., dans une galerie de portraits digne d'un cabinet de curiosités. Les causes de ces bizarreries, internes ou externes, révèlent l'incroyable résilience et l'adaptabilité sans faille de ces géants. Le voile est ainsi levé sur le secret le mieux gardé de la biologie végétale : l'arbre parfait n'existe pas !