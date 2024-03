Chronique de fragments de vie et d'événements historiques, Un garçon ordinaire offre un instantané d'une époque insouciante et révolue, avant l'avènement des nouvelles technologies. Avril 1994. La fin du second mandat de Mitterrand approche, la Coupe du monde de football aussi, le génocide rwandais va débuter et les combats reprennent à Kaboul. Tous ces événements impactent la vie de six lycéens, tandis que le Bac puis ses résultats arrivent à grands pas. Mais c'est le suicide de Kurt Cobain qui va le plus bouleverser le groupe d'amis. Passionnés de musique, le narrateur et ses acolytes comprennent que la société tout comme leur vie sont en pleine mutation, leur innocence adolescente sur le point de vaciller.