Au début des années 1980, pour échapper à l'étroitesse de son appartement, une enfantexplore avec curiosité ce qui l'entoure : son quartier, l'école au bout de la rue, et l'usine aux trois cheminées, où son père travaille. L'enfant habite rue du Passage, au coeur d'une communauté d'habitants venus de l'autre côté de la Méditerranée. Pour la guider dans cet immense terrain de jeu, elle s'est mis en tête de trouver son ange-gardien : serait-ce le passeur de cassettes, qui fait transiter des enregistrements audio d'un continent à l'autre ? La doseuse d'épices, cette diva capricieuse ? Ou la caftanière, dont le talent de couturière rachète la mauvaise réputation ? Au fil des aventures joyeuses de l'enfant, ces métiers précieux, et d'autres encore, sont pour la première fois nommés, et racontés. Car sinon, qui s'en souviendra ? Dans ce récit saisissant, à la puissance évocatrice, Fatima Ouassak restitue un monde resté aux marges de l'Histoire et de la sociologie : la classe ouvrière immigrée. Rue du Passage célèbre ces passeurs et passeuses, dont le travail a permis aux exilés de faire communauté, de survivre et de transmettre savoirset résistance.