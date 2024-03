Marvel Two-in-One : L'intégrale Tome 5 : L'intégrale 1979-1980

Face aux plus terribles menaces et en l'absence des Quatre Fantastiques, la Chose a besoin de l'aide des autres héros Marvel. Le Valet de Coeur, le Docteur Strange ou encore Moon Knight sont de la partie. La Chose affronte également une version plus jeune de lui-même et tente de battre ses amis... au poker ! Ben Grimm est également impliqué dans le Projet Pegasus, un centre de recherche servant aussi de prison pour les super-vilains... pas forcément la meilleure idée du monde ! Nouveau tome pour la série qui associe la Chose aux plus grands héros Marvel, un titre qui a fait les beaux jours de la revue Spécial Strange dans les années 80. La saga du Projet Pegasus, en particulier, reste dans les mémoires, d'autant qu'elle est illustrée par deux légendes des comics : John Byrne (Alpha Flight) et George Pérez (Avengers) !