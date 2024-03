Quelle philosophie de l'esprit ?. Mélanges offerts à Jean-Louis Vieillard-Baron

Pour qui est spécialiste de l'idéalisme allemand du XIXe siècle, la locution "philosophie de l'esprit" désigne une partie de la philosophie entendue comme système des sciences philosophiques. Pour qui est spécialiste de la philosophie française des XIXe et XXe siècles, il n'existe, dans le fond, qu'une seule philosophie de l'esprit, celle qui s'identifie à la philosophie telle que l'ont pratiquée les philosophes spiritualistes depuis Maine de Biran. Pour qui, enfin, est spécialiste de la philosophie anglo-saxonne, la philosophy of mind est une catégorie historico-critique servant à désigner l'étude philosophique de la nature de l'esprit et de ses relations avec le corps. Dans le présent volume, sont mises en perspective celles de ces traditions que Jean-Louis Vieillard-Baron fait dialoguer ensemble depuis plus de quarante ans : la philosophie allemande de l'esprit et le spiritualisme français. L'inspiration qui a guidé la confection de cet ouvrage s'est ainsi voulue conforme à l'idée qui irrigue l'ensemble de ses travaux et leur donne un style reconnaissable : une véritable philosophie de l'esprit ne peut pas faire l'économie de l'intériorité dans son élan vers le métaphysique. Par leurs contributions, quarante chercheurs ont souhaité faire honneur à l'oeuvre d'un historien original de la philosophie.