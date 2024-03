Mon destin... entre les mains des femmes Tome 7

Léon est réincarné dans un univers du type jeu vidéo féminin. Un monde contrôlé par des femmes et dans lequel les hommes n'ont aucun pouvoir, aucune possession et dépendent de leur mère ou de leur femme. Seule exception, un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Opprimé et désespéré, Léon va alors utiliser les connaissances de son ancienne vie pour se rebeller contre ce système.