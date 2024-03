Cathares. Toulouse dans la croisade

Cathares, croisade, châteaux, inquisition, bûchers... autant de termes et d'images qui sont associés à la croisade contre les Albigeois (1209-1229). Cette suite d'événements historiques qui a traversé le Sud de la France a eu une grande influence sur la construction de l'identité méridionale contemporaine et a laissé une vision souvent dramatique du XIIIe siècle à Toulouse et en Occitanie : vaincu par les croisés venus du nord, le Midi aurait perdu son âme et son indépendance au profit des rois de France. Pour cette première exposition d'ampleur consacrée à ce sujet à Toulouse, le parcours se déploie sur deux lieux : au musée Saint-Raymond et au Couvent des Jacobins. Au musée Saint-Raymond, la première partie est consacrée aux raisons multiples qui ont favorisé l'escalade vers la croisade. Dans une grande frise scènographiée, la séquence suivante détaille les événements et rebondissements de la croisade albigeoise elle-même, du sac de Béziers aux derniers combats du comte de Toulouse Raimond VII. Au Couvent des Jacobins, la présentation interroge sur la notion de "catharisme" en n'omettant rien du renouvellement historiographique et des débats actuels.