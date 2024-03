Petit Futé Lausanne - Riviera suisse. Edition 2024-2025. Avec 1 Plan détachable

Avec leurs vignobles à flanc de colline, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, la chaîne des Alpes à l'horizon et le Lac Léman à leurs pieds, Lausanne et la Riviera Suisse constituent un paysage calme et grandiose. A seulement quatre heures en TGV de Paris et facilement accessibles depuis l'aéroport international de Genève, Lausanne et la Riviera Suisse offrent une multitude d'activités dans un cadre enchanteur que Le Petit Futé a choisi de vous faire découvrir.